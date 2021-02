Półnagi intruz przerwał aktorce relację na żywo

Przez pandemię nasze życie przeniosło się do internetu. Miliony wideokonferencji, łączenia na żywo ze swoich mieszkań, relacje na Instagramie i Facebooku - wpadek nie dało się uniknąć. Trinny Woodall podczas relacji na żywo przez przypadek pokazała w kadrze swojego nagiego partnera, milionera Charlesa Saatchi . Ostatnio głośno było o nagraniu BBC z ekspertką, która mimowolnie zaprezentowała światu intymną zabawkę . Wymieniać można jeszcze długo, ale żadna z tych historii nie będzie równała się temu, co podczas relacji live na Facebooku przeżyła Suzanne Somers, amerykańska aktorka, producentka i pisarka.

Somers nagrywała się jak co tydzień w piątek na terenie swojej posiadłości w Palm Springs. Za kamerą stał jej mąż i producent, Alan Hamel. Mniej więcej po 40 minutach nadawania na żywo Suzanne usłyszała, że ktoś czai się w krzakach przy ich domu. Gwiazda spodziewała się tego wieczoru gości, więc była przekonana, że to może jeden z nich przyszedł trochę wcześniej.

Dlatego gdy ktoś z mroku odpowiedział jej "tak, jestem tu", nie przestraszyła się, a spokojnie poprosiła, by ta osoba podeszła bliżej. Szybko okazało się, że to nieznany jej mężczyzna, który nie miał na sobie zbyt wielu ubrań. Twierdził, że przeraził się, bo usłyszał "diabła" i "goniły go duchy".

"Nie powinno cię tu być. To nasz dom" - mówi spokojnym głosem Somers. Intruz, którego kamera nie uchwyciła, przyznał: "widziałem zdjęcia tego domu już wcześniej, ale nie wiedziałem, że do kogoś należy".

Gwiazda w rozmowie z dziennikarzami "Page Six" dodatkowo skomentowała: "Oczekiwałam gości, więc to dlatego na początku byłam tak przyjaźnie nastawiona. Ale gdy się zbliżył, widać było, że praktycznie nie ma nic na sobie. Jedynie klapki i kąpielówki, choć mógł być to też rodzaj bikini. Oglądało mnie kilkaset tysięcy ludzi, więc nie chciałam ich przerazić. Musiałam być spokojna. Najlepsze w tym wszystkim było to, że ten mężczyzna był półnagi, więc od razu było widać, że nie ma przy sobie żadnej broni".