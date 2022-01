Polscy fani Jasona Derulo kłócą się w komentarzach. Wstydzi się, czy się nie wstydzi?

Na samym początku roku wybuchła mała afera: okazało się, że Jason Derulo po odśpiewaniu tego, co miał odśpiewać w Zakopanem, usunął ze swojego popularnego konta na Instagramie (ponad 8 mln followersów!) post zapraszający fanów na polskiego sylwestra. To ruch tak powszechny, co zrozumiały: promowanie występu miał pewnie w kontrakcie, po odbębnionej robocie, usunął wpis, który nijak nie pasował do reszty postów.