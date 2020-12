Polskie Radio zastrzegło ich nazwę. Nagrali więc świąteczny utwór jako Przyjaciele Pewnej Ryby

Piosenka, co roku w nieco innej wersji, rozbrzmiewa w eterze od 20 lat. Słowa refrenu napisał w 2000 roku Kuba Strzyczkowski. Obecnie jest on jednym z szefów Radia 357, które lada dzień ma rozpocząć nadawanie online.

Strzyczkowski tłumaczył WP, że co prawda to on jest autorem tekstu i pomysłu całego projektu, ale nie ma czasu na procesy z Polskim Radiem.