Ponadszpagat w 9 miesiącu ciąży? Dla Idy Nowakowskiej to bułka z masłem!

Ida Nowakowska jest profesjonalną tancerką. Chociaż ma na swoim koncie przygodę z aktorstwem, to właśnie taneczna pasja była jej przepustką do sławy. Najpierw wzięła udział w "You can dance", potem stała się jurorem show. Teraz współpracuje z TVP, gdzie prowadzi "Pytanie na śniadanie" i juroruje w "Dance, dance, dance". Aktualnie jest na urlopie macierzyńskim, bo parę dni temu urodziła swoje pierwsze dziecko.