Pop Smoke nie żyje. 20-letni raper został brutalnie zamordowany

Pop Smoke, 20-letni raper, został zamordowany we własnym mieszkaniu. Mężczyzna padł ofiarą napadu rabunkowego.

Pop Smoke został postrzelony we własnym domu w środę nad ranem. Z ustaleń policji wynika, że do incydentu doszło podczas napadu rabunkowego w Hollywood Hills. Dwóch mężczyzn w kominiarkach włamało się do posiadłości, wynajmowanej przez młodego rapera. Świadkowie twierdzą, że usłyszeli kilkanaście strzałów.