Poruszający wpis Boczarskiej. To zdjęcie miało nigdy nie ujrzeć światła dziennego

Aktorka podzieliła się prywatnym zdjęciem z czasu ciąży. Jak przyznała, dziś pewnie by się na nią zdecydowała, wyraźnie nawiązując do orzeczenia TK o zakazie aborcji embriopatologicznej. "To wyrok polityczny przeciwko kobietom" - stwierdziła w poruszającym wpisie.

Magdalena Boczarska zabrała głos ws. wyroku dotyczącego aborcji (ONS)