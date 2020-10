Porzuci stolicę? Coraz częściej bywa gdzie indziej

Dziennikarka solidarnie ze swoim telewizyjnym partnerem Piotrem Kraśko odeszła z ekipy "Dzień dobry TVN" . Po 15 latach prowadzenia programu śniadaniowego, trudno było jej przyzwyczaić się do braku obecności na wizji. Jednak jak zapowiada, razem z dyrektorem programowym TVN Edwardem Miszczakiem starają się ustalić, którego programu mogłaby zostać gospodynią.

- To właśnie na Mazurach dotarła do Kingi wiadomość o tym, że dyrektor programowy TVN, Edward Miszczak wzywa ją na poważną rozmowę o przyszłości w stacji, i tam też podjęła decyzję o tym, że nie wróci do "Dzień dobry TVN" na starych warunkach - zdradza informator "Na żywo".