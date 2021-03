Ostatnie słowa Judy Turan. "Śmierć jest blisko. Mogę jej dotknąć"

"Dlaczego to robię? Bo chcę WSZYSTKIM udowodnić, że sobie poradzę, że przetrwam, że nikogo nie potrzebuję. To jest moje przekleństwo. Za dużo razy zostawiono mnie samą. Za dużo razy nikt się mną nie interesował. Śpię na cmentarzu pełnym rozkładających się ludzkich ciał. Wyczuwam ich energię. Jeśli energia wykracza poza czas, to dlaczego nie może tego zrobić ludzkie ciało? I dlaczego duch nie mógłby być silniejszy od bólu? Wiem, że kiedyś umrę. Śmierć jest blisko. Mogę jej dotknąć. Ból rozwija się. Czuję go w całym swoim ciele. Wydaje mi się, że ludzkie ciało nie jest w stanie go znieść. Ale wtedy ból staje się ciałem i znika. Bo ciało nie zna ograniczeń. Ból nie ma znaczenia. Nic nie ma znaczenia. To jest wolność absolutna".