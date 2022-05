Poważny facet. Van Damme został ambasadorem. Nie zgadniecie w jakim kraju

Jak widać, Jean-Claude Van Damme nie wybrał sobie spokojnego miejsca do pracy. Na Instagramie zdradza, że był tym projektem zajęty od dzieciństwa (do 1960 r. ziemie Demokratycznej Republiki Konga były kolonią belgijską; za czasów króla Leopolda koloniści wymordowali lub doprowadzili do śmierci około 15 mln mieszkańców). Urodzony w Belgii gwiazdor kończy wpis słowami: "Chciałbym jeszcze raz podziękować mojemu prezydentowi Felixowi Antoine'owi Tshisekediemu. Niech Bóg pomoże mi w mojej nowej misji".