Powrót do "Dzień Dobry TVN" służy Agnieszce Woźniak-Starak. Promienieje i wygląda pięknie

W weekendowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" Edward Miszczak opowiedział o tym, co czeka widzów w jesiennej ramówce. Dyrektor programowy stacji ogłosił też, kto zastąpi Piotra Kraśkę i Kingę Rusin w roli prowadzących śniadaniowego formatu. Na słowach się nie skończyło. Nagle do studia weszły nowe gospodynie lubianego show: Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga.

Krótko potem w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z planu. Od dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce rok temu , Woźniak-Starak zupełnie odcięła się od show biznesu i social mediów. Stopniowo jednak znów zaczęła publikować zdjęcia na Instagramie i rozpoczęła prace w radiu. Wciąż nie było jednak wiadome, czy powróci do telewizji.

Wcześniej była jedną z największych gwiazd TVN-u. Prowadziła m.in. "Azję Express" i "Big Brothera" i nie jest żadną tajemnicą, że przed kamerami czuje się jak ryba w wodzie. Najwyraźniej powrót do "Dzień Dobry TVN" bardzo jej służy. Na publikowanych na Instagramie zdjęciach Agnieszka Woźniak-Starak wciąż się uśmiecha i cała promienieje.

W komentarzach nie brakuje komplementów: "Super 🤩 już się nie mogłam doczekać, aż Pani Agnieszka wróci do TVN! Najlepsza i oczywiście najpiękniejsza polska dziennikarka. Dobrze znów widzieć Pani uśmiech", "Super obie Was bardzo lubię. Tyle pozytywnej energii w Was".