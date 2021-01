Pozamiatała. Maryla Rodowicz odpowiada na obraźliwe słowa księdza

Zobacz: Marek Niedźwiecki żegna 2020 rok. "To był najgorszy rok w moim życiu"

- Mam jako ksiądz prawo zwrócić uwagę: to nie ta droga, ciągnąć do końca jak Tina Turner, czy inne baby za przeproszeniem, że już próchno jest z człowieka, nie widać troski o duszę. Bezwstyd, głupota, kobieca próżność, a jeszcze głupsi ci, którzy na to patrzą i oklaskują i wciąż im się to podoba - ciągnął w skandalicznych słowach salezjanin.