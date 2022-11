Pożegnanie gwiazdy. Mocne słowa: "Tonę w zgliszczach państwa".

Wrocławski koncert Darii Zawiałow zaczął się do mocnego uderzania. Na pierwszy ogień poszedł utwór "Metropolis". Wielokrotna już laureatka Fryderyków napisała go pod wpływem silnych emocji, które związane były m.in. z protestem kobiet z jesieni 2020 roku. W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" piosenkarka powiedziała: "Do tej pory byłam dość apolityczna. Ale granice zostały przekroczone. Również moje osobiste. Nie mogę dłużej biernie się przyglądać. Utwór 'Metropolis' jest inspirowany filmem Fritza Langa z 1927 roku, który mówi o tyranii (…). Chciałam wyrzucić z siebie frustrację, odreagować zdenerwowanie, tupnąć nogą i powiedzieć, że nie podoba mi się to, co się dzieje w naszym państwie, które coraz bardziej śmierdzi powrotem komunizmu, brakiem demokracji".