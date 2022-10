Polacy mu to zrobili. Gwiazdor popłakał się na oczach widzów

Koncerty The Cure pod pewnym względem są na pewno wyjątkowe. Z jednej strony mamy bowiem statycznego na scenie wokalistę, śpiewającego mroczne, na ogół depresyjne utwory, melancholijnym, żeby nie powiedzieć rzewnym, głosem. Z drugiej strony zawsze widzimy pulsującą, tętniącą życiem i entuzjazmem widownię, która w Łodzi obdarzyła lidera The Cure taką dawką pozytywnej energii, że brytyjski wokalista po koncercie nadzwyczajnej w świecie się rozkleił. Ostatnie dźwięki utworu "Boy's Don't Cry" już dawno wybrzmiały, a Smith chodził po scenie i obcierał łzy z twarzy. W końcu podszedł do mikrofony i powiedział: "You really fuckin love me!".