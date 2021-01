Poznajcie Aimee Osbourne. Druga córka Osbournów woli żyć z dala od blasku fleszy

"Rodzina Osbourne'ów" to program, który zapoczątkował trend na reality-show ukazujące życie znanych osób. To właśnie po nim nadszedł czas na Kardashianki, "Proste życie" Paris Hilton, czy "Żony Beverlly Hills". Dzięki programowi poznaliśmy kulisy życia Osbourne'ów - słynny wokalista i jego rodzina zaskarbili sobie jeszcze większą sympatię fanów. Poznaliśmy wówczas nie tylko rockmana i jego żonę, ale także dwójkę dzieci: Jacka i Kelly.

Poznajcie Aimee Osbourne. Trzecie dziecko Ozzy'ego i Sharon

Mimo że 37-latka zdecydowała się zrezygnować z reality-show i nie za często pojawia się na instagramowych profilach Ozzy'ego i Sharon, Aimee jest bardzo zżyta z rodziną. Dziewczyna towarzyszyła im podczas 21. ceremonii wprowadzenia Ozzy'ego do Rock and Roll Hall of Fame.