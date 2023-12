Poznali się na randce w ciemno, szybko znaleźli wspólny język. Kim jest partner-milioner Katarzyny Sokołowskiej?

Co ciekawe, jurorka "Top Model" zdradziła, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale szybko przekonała się do przyszłego ukochanego. W kolejnych wywiadach tytułowała go już swoim partnerem, co jest aktualne do dziś. W lipcu 2022 roku na świat przyszła ich wspólna pociecha, syn Ivo Lew. Kozieja jest też ojcem dorosłych córek, które na co dzień kształcą się w prywatnych szkołach w Londynie.