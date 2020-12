Pozuje w mocnym makijażu. Jest nie do poznania

Maja Sablewska jest nie do poznania

Tym razem gwiazda pokazała się w mocnym makijażu. "Catch me if you can" - taki opis Sablewska zamieściła pod zdjęciem. Maja na opublikowanej fotografii nie przypomina siebie. Jednak fani byli zachwyceni wyglądem Mai Sablewskiej. Makijaż wykonała Magda Pieczonka, słynna makijażystka gwiazd.