Wyjątkowy nagrobek Pawła Królikowskiego. Prace artystów trwały prawie rok

- Pierwotnie krzyż miał być ze szkła typu witraż o takiej samej kolorystyce. Jednak szkło byłoby za delikatne. We współpracy z zakładem kamieniarskim zdecydowaliśmy się na fluoryt. Właściciele to niezwykle kreatywni ludzie o dużym wyczuciu i miłości do kamienia. Porozumienie było doskonałe - powiedziała autorka pomnika Aleksandra Śmietana na łamach "Super Expressu".