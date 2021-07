Była współpracowniczka komentuje Meghan i Harry'ego. Oto, co myśli

Nie ma dnia, by nie pojawiły się jakieś niepokojące informacje o zachowaniu Meghan i Harry'ego. Państwo Sussex mierzą się co rusz z nowymi oskarżeniami. Wiosną tego roku opinię publiczną rozgrzały doniesienia "The Times". Dziennik opublikował świadectwa byłych pracowników Pałacu Kensington, którzy w 2018 r. mieli uskarżać się oficjalnie na złe traktowanie przez Markle. Pisano, że księżna miała zastraszać swoich współpracowników, a tych, których nie lubiła, zmuszać do rezygnacji z pracy. Jedna z osób, której zeznania wypłynęły do mediów, stwierdziła wprost, że była przez Meghan upokarzana. Inna punktowała, że Meghan "manipuluje ludźmi" i stosuje "emocjonalne okrucieństwo".