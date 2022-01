Prawdziwe szczęście! Sylwester Wilk został tatą

Sylwester Wilk doświadczył w swoim życiu wielu trudności. Sportowiec przeżył wypadek, w wyniku którego stracił swoją sprawność. W 2019 r., gdy wracał do domu na motocyklu, potrącił go samochód. Szybko trafił do szpitala, gdzie lekarze nie pozostawili mu złudzeń - prawa noga musiała zostać amputowana.