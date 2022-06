Prawnik Deppa przyznał się, co robili w sądzie. Grali sobie w grę

Chew i ulubienica internautów, Camille Vasquez byli w kilku stacjach telewizyjnych. W programach ABC "Good Morning America" i NBC "The Today's Show" zapewniali dziennikarzy, że szaleństwo w mediach społecznościowych nie miało wpływu na decyzję przysięgłych i nie ma podstaw ku temu, by oskarżać ich o złamanie przysięgi. Vasquez stwierdziła, że proces zachęci inne ofiary przemocy domowej do ujawnienia swoich historii i zawalczenia w sądzie, bo "przemoc nie ma płci". Pojawiają się też sugestie, że Deppowi nie zależy na pieniądzach Amber Heard i może darować jej te 8 mln dolarów.