Prezydent na ślubie Skiby. Satyryk zdradził szczegóły ceremonii

Satyryk wyznał też, że razem z narzeczoną mają szczególną prośbę do weselnych gości. - Mogę powiedzieć, że zaapelowaliśmy do gości, żeby nie przynosili kwiatów tylko, dali jakiś datek na schronisko dla zwierząt. Będzie taka specjalna skarbonka z pieskiem. A my z tych pieniędzy kupimy karmę dla schroniska w Łodzi, którym się opiekujemy - podsumował.