Prince Jackson rozdaje jedzenie potrzebującym

Pomóc można także działając w wolontariacie przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Zdecydował się na to najstarszy syn Michaela Jacksona, Prince. W maseczce higienicznej i jednorazowych rękawiczkach rozdawał paczki z jedzeniem potrzebującym z południowej dzielnicy Los Angeles. Jak podaje agencja fotograficzna, na miejscu towarzyszył mu ochroniarz, który na koniec dnia odwiózł go do domu.