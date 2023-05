Priscilla Presley ma powody do zadowolenia. Dostanie miliony

Kiedy Elvis Presley umierał w 1977 r., jego majątek był, według "Parade", szacowany na pięć mln dol. Jedyną spadkobierczynią została jego córka Lisa Marie, chociaż do osiągnięcia przez nią pełnoletności firmą Elvis Presley Enterprises (EPE) zarządzała wdowa po królu Priscilla. Przez lata 80. zwiększyła wartość rodzinnej firmy do 100 mln dol. Perłą w koronie jest do dziś posiadłość w Graceland, zamieniona na muzeum. Elvis pozostaje nieustająco w gronie najlepiej zarabiających artystów "z zaświatów".