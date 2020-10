Pogrzeb wnuka Elvisa Presleya. Benjamin Keough spoczął obok króla rock and rolla

Blisko trzy miesiące od śmierci 27-latka odbył się jego pogrzeb. 1 października pochowano go na terenie posiadłości Graceland, która swego czasu należała do jego dziadka, Elvisa Presleya. Od 1982 r. funkcjonuje jako muzeum pamięci legendy rock and rolla i jest drugim po Białym Domu najczęściej odwiedzanym miejscem przez turystów w USA.