Problemy finansowe Rodowicz. Nie może pozwolić sobie na wakacje i zakupy

Maryla Rodowicz nie ma problemu, by rozmawiać o pieniądzach. Już na początku 2020 roku narzekała na niską emeryturę. Piosenkarka dostaje co miesiąc 1600 złotych. Do niedawna nie stanowiło to kłopotu, bo Rodowicz zarabiała na koncertowaniu. Wysoki status społeczny zapewniał jej również mąż-biznesmen.