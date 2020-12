Prokuratura skończyła prace nad filmem "Nic się nie stało". Czy produkcja pomogła śledczym?

Film "Nic się nie stało" przedstawiał historię kilku młodych dziewczyn, które były wykorzystywane seksualnie. Zdaniem Latkowskiego to właśnie w "Zatoce Sztuki" została zgwałcona 14-letnia Anaid, która następnego dnia po tym wydarzeniu rzuciła się pod pociąg . Sprawcą gwałtu miał być Krystian W. zwany Krystkiem lub "łowcą nastolatek".

Tuż po emisji filmu ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik poinformował, że zostanie powołany specjalny zespół prokuratorów do przeanalizowania materiałów, które pokazano w filmie. Prace zostały zakończone we wrześniu. Czy produkcja wniosła coś do śledztwa?