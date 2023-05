1 z 4 Protesty podczas koronacji. "Boże, chroń Virginię Giuffre"

6 maja to dzień koronacji Karola na króla Wielkiej Brytanii. Wielu Brytyjczyków przybyło do Londynu, by wiwatować na cześć władcy. Ale nie zabrakło też przeciwników rodziny królewskiej którzy wykorzystali okazję, by oprotestować monarchię.