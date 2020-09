Pruchnicka, Wyżga i Dobroń odchodzą z Trójki. Polskie Radio traci kolejne legendy

Katarzyna Pruchnicka zwolniła się z Trójki

- Co dostałam? Warsztat dziennikarski od Mistrzów i Przyjaciół po obu stronach radiowego mikrofonu. Do usłyszenia za czas jakiś. W innym, dobrym miejscu - pożegnała słuchaczy Pruchnicka.

- Kochani, pożegnałam się z Trójką bez żalu ponieważ to co jest w niczym Trójki nie przypomina. Nie znikam jednak. Mam kilka pomysłów na siebie i mam nadzieję, że w ciągu miesiąca znajdziecie mnie na YouTubie, a jeśli nie tam, dam znać gdzie mnie szukać. Z miłością do zieleni, przestrzeni i do LUDZI ściskam.Grażyna - napisała dziennikarka na swoim profilu na Facebooku.