Jerzy Owsiak komentuje rozpad Trójki. Mocny wpis

Od kilku tygodni głośno jest o radiowej Trójce, w której zachodzą potężne zmiany. Wszystko zaczęło się, kiedy stacja ocenzurowała notowanie listy przebojów. Dyrektor poprosił o usunięcie piosenki Kazika "Mój ból jest większy niż twój". Artysta nawiązuje w tekście do Jarosława Kaczyńskiego i jego wizyty na cmentarzu w czasie izolacji. Choć piosenka zdobyła najwięcej głosów od słuchaczy, notowanie anulowano.

Marek Niedźwiecki, który został posądzony o sfałszowanie notowania, postanowił rozstać się z rozgłośnią. W geście solidarności zrobiło to kilku innych dziennikarzy. Od tej pory w Trójce zaszły wielkie zmiany.

Jerzy Owsiak postanowił skomentować to, co od kilku tygodni dzieje się w radiu.

- Moim zdaniem rozgromienie radiowej Trójki – bezprecedensowe, bez poszanowania żadnych standardów, przeogromna i przytłaczająca samowolka, to jak stan wojenny dla polskiej kultury. Grupa generałów w 1981 roku zaanektowała także polską kulturę w jej wszystkich wymiarach, trzymając twardą ręką wszystkie, dosłownie wszystkie wydarzenia kulturalne, a co za tym idzie: prasę, radio, telewizję, teatry, wystawy, nie popuszczając nawet na chwilę. I te jałowe czasy trwały niemal całą dekadą - zaczął swój post Owsiak.

Muzycy tacy jak Organek, czy Dawid Podsiadło w mediach społecznościowych wyrazili niezadowolenie wobec tego, co dzieje się z Trójką. Owsiak też w swoim wpisie grzmi i nie może uwierzyć, że kultowa stacja rozpadła się na oczach słuchaczy.

- Dzisiaj standardy, dla mnie nie do przyjęcia, narzucono publicznej telewizji, publicznemu radiu, muzeom, teatrom. Stwarza się kuriozalne specustawy, które wprowadzają tylko chaos i bałagan. I to boli, że przychodzi to tak łatwo, że w takiej ciszy instytucji, które właśnie teraz powinny najbardziej podnosić głos w tej sprawie. Myślę o całej społeczności akademickiej, myślę tu o ludziach kultury, myślę tu o nas wszystkich Polakach.