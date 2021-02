Fryzjerka Rozenek przyleciała do Meksyku. To nie fanaberia, zapewnia

Nie da się ukryć, że szczupła Małgorzata Rozenek, która w pół roku od porodu niemal wróciła do dawnej figury, robi wrażenie. Złośliwi internauci zawsze jednak znajdą jakiś powód do krytyki. Niedawno jedna z fanek zauważyła, że na urlopie włosy Małgorzaty Rozenek nie prezentują się tak dobrze, jak zazwyczaj. Skrytykowała fryzurę gwiazdy TVN, która niemal od miesiąca prezentuje się na Instagramie w prostym koczku. "Super kostium, tylko ta fryzura codziennie nudna, mało kobieca" – wytknęła pod jednym ze zdjęć Rozenek. Żona Radosława Majdana jak zwykle starała się udowodnić, że tego typu przytyki traktuje z dystansem. Odpowiedziała, że na urlopie, tak jak każdy, stawia przede wszystkim na wygodę. Następnego dnia pochwaliła się jednak w sieci, że do Meksyku przyleciała jej stylistka fryzur.