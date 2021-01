Spytano ją o wiek. Rozenek odpowiedziała w mgnieniu oka

Choć Małgorzata Rozenek cieszy się obecnie słońcem za sprawą wakacji w Meksyku, to jednak nie zapomina o swoich obowiązkach związanych z wizerunkiem – dba o to, by fani wiedzieli, co się u niej dzieje. Na Instagramie pokazuje swoje życie, w tym rozrywki i codzienność z mężem oraz synami. Nie brakuje ujęć z plaży.