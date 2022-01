Prywatny mikrofon Tomasza Knapika na aukcji WOŚP. Piękny gest syna kultowego lektora

Jubileuszowy 30. finał WOŚP przebiegnie pod hasłem "Przejrzyj na oczy. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci". Organizatorzy jak zwykle zwrócili się do polityków, artystów, sportowców i znanych postaci, by zechcieli dołączyć do tej szczytnej idei, przekazując coś na internetową aukcję.