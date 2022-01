Niesamowite, co można znaleźć na aukcjach gwiazd dla WOŚP. Są prawdziwe perełki

"Można jeść i pić dobrze, można jeść i pić dla dobra, a można to połączyć podczas kolacji ze mną, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tu chodzi o hojność, o bezinteresowną pomoc, ale także o najlepsze emocje, które wyzwala w nas Orkiestra. Spotkajmy się, by uczcić wszystko to, co we wspólnym graniu dla Orkiestry najlepsze" - pisze Palikot. Cena? 18599 zł. To będzie wyjątkowa kolacja.