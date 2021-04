Fani pogrążeni w żałobie. Wzruszająca scena przed domem Krawczyka

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia. Zostawił po sobie nie tylko zrozpaczonych fanów i przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną żonę Ewę. Wdowa przyznała kilka lat temu, że nie wyobraża sobie życia bez męża. - Czasem się zastanawiam, jak on by sobie poradził, gdybym musiała odejść z tego świata pierwsza. Dlatego proszę Boga, by zrobił tak, żebyśmy odeszli razem, żeby żadne z nas nie musiało cierpieć. Wiem, jak jemu byłoby ciężko. Ja bym sobie poradziła, ale Krzyś nie - mówiła.