Przed królem poważna decyzja. Musi wybrać swoją nową rezydencję

W życiu króla Karola dokonuje się właśnie największa zmiana. Po śmierci królowej Elżbiety został nowym brytyjskim monarchą. Jednak przygotowując się do pożegnania ukochanej matki, musi także podejmować kroki związane z objęciem panowania. Niektóre z nich wiążą się z zupełnie przyziemnymi decyzjami, jak przeprowadzka. Mimo to nie należą do najłatwiejszych.