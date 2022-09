Meghan i Harry mieli pogodzić się z Williamem i Kate? Prawdziwy powód ich spotkania jest zupełnie inny

Przez laty, zanim do Kate, Williama i Harry'ego dołączyła Meghan, poddani uwielbiali oglądać szczęśliwych, uśmiechniętych, świetnie czujących się w swoim towarzystwie braci. Kate z "chłopakami" grywała w piłkę i odwiedzała muzea. Byli trio idealnym. To się jednak skończyło i nic nie wskazuje na to, że kontakty między braćmi wrócą do normalności.