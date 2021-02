Byli na szczycie i nagle zniknęli. Tak dziś wygląda zespół Aqua

Schyłku lat 90. w muzyce pop nie można omawiać bez stworzonego przez René Difa, Lene Nystrøm , Søren Rasted i Claus Norreena zespołu Aqua. Każdy, kto dorastał w tamtych latach kojarzy ich hit "Barbie Girl". Utwór ukazał się w 1997 r. i tylko z pozoru był słodką i lekką nutą z absurdalnie kampowym teledyskiem . Piosenka poruszała temat stereotypowego, a przez to krzywdzącego, postrzegania kobiet przez mężczyzn.

Czy to ze względu na tekst, urok osobisty wokalistki czy chwytliwą melodię kawałek stał się międzynarodowym przebojem i do dziś jest jednym z najczęściej odtwarzanych utworów z minionego wieku. Tylko na oficjalnym kanale na YouTube zespołu Aqua ma prawie 850 milionów wyświetleń . Kawałek "Barbie Girl" znalazł się na 7. miejscu prestiżowej listy Billboard Hot 100 w USA.

Aqua - Barbie Girl (Official Music Video)

Nie obyło się jednak bez afery. "Barbie Girl" było tak popularne, że firma Mattel produkująca lalki Barbie postanowiła pozwać muzyków. Nie podobał im się seksualny kontekst piosenki. No trudno się im dziwić, w końcu Lene śpiewa, że Ken może "rozebrać ją gdzie tylko chce". Albo: "Całuj tu, dotknij tam, figle-migle". Sprawa trafiła więc do sądu.

"Life in plastic, it's fantastic"

W 1989 r. René Dif, który był wówczas DJ-em, poznał na planie filmowym producentów muzycznych: Sørena Rasteda i Clausa Norree’a. Panowie zdecydowali się na współpracę i założyli zespół Joyspeed . W 1993 r. Dif wyruszył w podróż promem, na którym poznał Lene Grawford Nystrøm , której zaproponował dołączenie do zespołu.

Jak potoczyło się życie Lene? To też ciekawa sprawa. Najpierw była partnerką Difa, który odkrył ją na wspomnianym statku. Byli ze sobą trzy lata, ale w końcu zerwali. W sierpniu 2001 r. poślubiła Sørena Rasteda, którego też wymienialiśmy tu wcześniej. Pobrali się w Las Vegas, a niedługo później przeprowadzili z Danii do Wielkiej Brytanii, konkretnie do Londynu. Mają dwójkę dzieci i... rozwód na koncie. Rozstanie ogłosili w 2017 r.