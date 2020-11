Przekroczono ich granice. Stworzyły protest song

Aneta Lipnicka, podobnie jak większość protestujących dziś osób nie może uwierzyć w decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który ograniczył kobietom prawa do podejmowania fundamentalnych decyzji o własnym losie i ciele. Ten protest nie dotyczy już tylko "kompromisu aborcyjnego". To była kropla, która przelała czarę goryczy ("moja rzeka wylała"). Powód by się zjednoczyć i wspólnie walczyć o fundamentalne prawo człowieka - wolność ("Już pora na mój... na nasz głos").