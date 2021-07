Przełom w sprawie Britney Spears. Może zatrudnić własnego prawnika

W ostatnich tygodniach w mediach było głośno o sprawie Britney Spears, która samodzielnie wystąpiła o przesłuchanie w sądzie. Jej zeznania dają do myślenia. Wiele osób zastanawia się, jak to możliwe, że 40-letnia wokalistka, która pokazała wszystkim, że mimo załamania nerwowego potrafi wrócić do regularnej pracy i dochodowej twórczości, nadal nie może samodzielnie decydować o swoim życiu? - Nie jestem szczęśliwa. Nie mogę spać. Jestem przygnębiona. Płaczę każdego dnia - tłumaczyła 23 czerwca przed sądem we wstrząsającej relacji.