Przemek Kossakowski pochwalił się mandatem. Policjanci zebrali prawdziwe żniwo

Kossakowski zapowiedział kilka dni temu na Instagramie, że rusza w trasę po Polsce. "W zamyśle spotkania mają być poświęcone doświadczeniu 'Down the Road', jednak jeżeli ktoś miałby ochotę porozmawiać o tym, co czuje mężczyzna, któremu wydaje się, że rodzi, albo jak smakują robaki na wyspach Indonezji, to możemy rozmawiać też o tym" – pisał Kossakowski, który ostatnio zawitał do Wysocka Wielkiego.