Przemysław Babiarz ma za sobą bolesne rozstanie. Przed laty zostawiła go żona

Był aktorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Miał poukładane życie rodzinne: żonę i syna, ale nagle wszystko się rozpadło. - To nie był mój wybór - wyjaśnił Przemysław Babiarz w rozmowie z "Rewią". Dziennikarz nie zdradził prawdziwych powodów rozstania, ale zależało mu na uzyskaniu unieważnienia małżeństwa.

Dopiero wtedy mógł rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Przeprowadził się do Warszawy i spróbował swoich sił w castingu do pracy na ul. Woronicza 17. Dostał się do Telewizji Polskiej, zajął się również konferansjerką na różnych imprezach. Tak poznał kolejną żonę.