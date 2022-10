Przerwał koncert w Polsce. Zaczął przeklinać na scenie

Placebo zawitali do Polski, by promować swój najnowszy krążek, "Never Let Me Go". Fakt, iż Warszawa znalazła się na trasie grupy, wywołała euforię wśród fanów. Bilety na imprezę zaplanowaną na 17 października w warszawskiej Expo XXI wyprzedały się jeszcze we wrześniu, podawała Eska Rock.