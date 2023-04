Przetakiewicz i Kulczyk wydawali się idealną parą. Ale ich związek nie przetrwał. Dlaczego?

Przetakiewicz i Kulczyk - miłość od pierwszego wejrzenia

- To był armagedon. To była sytuacja szalenie trudna i przykra, bo prawdą jest i nie mam co tutaj ukrywać i opowiadać bajek, że to nie z mojego powodu tak się stało. A mogłabym opowiadać, że od dawna może już się nie rozumieli, może nie do końca chcieli być ze sobą, skoro tak się stało. To nie jest prawda, to są bzdury. Ja nie mam zamiaru tutaj udawać świętej i opowiadać, że tak się stało, a to w ogóle nie jest moja wina. (…) To była tak wielka miłość z mojej strony, że była o wiele silniejsza niż wyrzuty sumienia - opowiadała w rozmowie z Pudelkiem.