Przetakiewicz pokazała nagranie z wesela. Kayah wyglądała świetnie

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens są już oficjalnie małżeństwem. Para zadbała o to, by wszystko odbyło się w kameralnej atmosferze. Dokładna data nie jest znana nikomu poza gośćmi weselnymi, ponieważ nowożeńcy nie chcieli przyciągnąć na miejsce tłumów paparazzi. Wiemy tylko tyle, ile przekazuje fanom panna młoda - sama ceremonia zaślubin miała miejsce w Polsce, ale potem przyszedł czas na greckie, huczne wesele.

Wiemy już od jakiegoś czasu, na jaką suknię postawiła Joanna Przetakiewicz, ponieważ projektantka sama pochwaliła się ślubnymi zdjęciami na Instagramie. Część osób zastanawiała się jednak, jak wyglądali goście weselni i, nie ma się co oszukiwać, głównie chodziło o to, na jakie kreacje zdecydowały się panie.

I na to pytanie znamy już odpowiedź. Joanna Przetakiewicz pokazała krótkie wideo z momentu rzucania bukietem. Trzeba przyznać, że ubrane na biało kobiety to raczej rzadkość na weselach w naszym kręgu kulturowym. Panie stawiały na różne kroje (pojawiły się nawet garnitury) i każda z nich wyglądał pięknie.

Dzięki Przetakiewicz wiemy już też na co postawiła osoba, bez której to wesele nie mogłoby się odbyć - Kayah. Wokalistka postawiła na długą, falbaniastą białą suknię. My jesteśmy pod wrażeniem!