Przodkowie Gwyneth Paltrow wyemigrowali z Polski. Tak ich upamiętniła

Pewnie niewiele fanów Gwyneth wie, że aktorka ma polskie korzenie. Hollywoodzka gwiazda dowiedziała się o tym dopiero w 2011 r., biorąc udział w programie "Who Do You Think You Are". Podczas nagrań okazało się, że prapradziedek aktorki Simon Paltrovich pochodził z Podlasia. W Polsce jego nazwisko brzmiało Peletrowicz, a jego bratem był rabin z Nowogrodu, który nazywał się Hersz Peletrovicz.