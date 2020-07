"Przyjaciółki": osiem osób z koronawirusem

Pod koniec ubiegłego tygodnia osoby pracujące na planie serialu "Przyjaciółki" (ok. 60 osób) zostały przebadane pod kątem koronawirusa. To skutek informacji potwierdzonej przez reżysera, że jedna z gwiazd produkcji Polsatu zaraziła się COVID-19. Dziś już wiadomo, że liczba zarażonych wirusem wzrosła do ośmiu.