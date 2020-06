Żyje, bo zdarzył się cud? "Musiałaby ustalić specjalna komisja"

10 lat temu Magdalena Stużyńska trafiła do szpitala. Zwykła grypa skończyła się zagrażającymi jej życiu powikłaniami. Było na tyle źle, że przyjęła ostatnie namaszczenie. O tym, co stało się później, przypomina się do tej pory.

Stużyńska wyszła z poważnej choroby. Mówiła o cudzie (Instagram)