Przykre wyznanie Rafała Maślaka. Nie popełnił błędu swojego ojca

- Ale co bym zmienił? Mój tata nie był otwarty uczuciowo. U nas w domu jest tak, że bardzo często mówi się "kocham cię". Czasami, kiedy jesteśmy np. w restauracji, podbiega do nas Maksio i mówi "kocham cię". W domu my mówimy do niego "kocham cię". Mi tego trochę brakuje. Ja w sumie od taty nigdy nie usłyszałem tego słowa. Wiem, że on mnie kocha, to nie ulega wątpliwości, ale kiedyś się inaczej to wyrażało - zdradził Rafał Maślak.