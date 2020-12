Przykro się to czyta. Padły naprawdę brutalne słowa

Od czasu głośnego megxitu Harry i Meghan stali się dla brytyjskiej prasy przysłowiowym chłopcem do bicia. Każda ich decyzja, zdjęcie czy wystąpienie są szczegółowo analizowane i poddawane najczęściej napastliwej krytyce. Tak jest i tym razem. O co chodzi? Okazuje się, że w tym roku Meghan, Harry i Archie spędzą Boże Narodzenie w USA i nie pojawią się na wigilii u królowej. Decyzję Susseksów skomentowała biografka rodziny królewskiej Angela Levin w programie stacji talkRADIO. I nie są to miłe słowa.