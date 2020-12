Spotkanie Kate i Meghan. Wykonała pierwszy krok

"New Idea" donosi, że Kate planuje spotkać się z Harrym i Megahan, by osobiście okazać im wsparcie w obliczu utraty nienarodzonego dziecka. Byłby to piękny, ale też historyczny gest w świetle trawiącego rodzinę konfliktu. Podobno Kate jest wciąż zdruzgotana okolicznościami, które doprowadziły do spektakularnego odejścia księcia Harry'ego i księżnej Meghan z rodziny królewskiej.